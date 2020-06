- Karstadt-Kaufhof schließt die Hälfte aller Berliner Filialen

Sechs Filialen in der Hauptstadt und und den Standort in Potsdam wird der Kaufhausriese aufgeben. Damit ist die Region deutlich härter getroffen als der Rest der Republik. Wie viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen ist noch unklar, berichtet Inforadio-Reporter Nico Hecht.



Die Filialen an der Wilmersdorfer Straße, in Tempelhof, der Müllerstraße, im Ring-Center, ein den Gropius-Passagen und in Hohenschönhausen sollen geschlossen werden. Auch die Filiale in Potsdam will Karstadt aufgeben. Eine geplante Filiale in Tegel wird nicht mehr eröffnen. Auch die Karstadt-Sport-Filiale an der Kantstraße könne noch geschlossen werden, so Hecht.

1,4 Miliarden Euro Minus durch die Coronakrise

Erwartet wird ein drastischer Verlust an Arbeitsplätzen. In der ganzen Hauptstadtregion beschäftige Karstadt-Kaufhof rund 2400 Mitarbeiter*innen, viele seit langen Jahren. Wie viele ihre Arbeitsplätze verlieren, sei noch nicht klar. Wenigstens für sechs Monate sollen die Beschäftigen aber in einer Transfer- und Qualifizierungsgesellschaft aufegfangen werden.



Der Konzern liegt schon seit über zwei Jahren in finanzieller Schieflage. Allein das Minus durch die Coronakrise schätze das Unternehmen auf 1,4 Milliarden Euro, so Hecht.