- Datenschutzbeauftragte: "Keine vorsätzlichen Verstöße bei Lehrkräften"

Die Corona-Krise hat Schüler*innen und Lehrer*innen in den digitalen Unterricht geschubst. Doch nun schlagen Datenschützer Alarm – und drohen mit Bußgeldern. In Brandenburg seien keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt worden, sagt die Datenschutzbeauftragte des Landes, Dagmar Hartge.



Es sei klar, dass kleine datenschutzrechtliche Pannen passierten, wenn Schulen von heute auf morgen auf digitalen Unterricht umstellen müssten, so Hartge. Eltern hätten sich unter anderem über unverschlüsstelte E-Mails, öffentlich einsehbare Videos oder die Konferenzsystem Zoom beschwert.

Datenschutzbehörde will Lehrer*innen behilflich sein



Bußgelder an Lehrkräfte zu verhängen, sei deshalb nicht geplant, so Brandenburgs Datenschutzbeauftragte. Lehrende hätten nicht vorsätzlich gehandelt, sondern seien gezwungen gewesen, kreative Lösungen für den digitalen Unterricht zu suchen. "Es ist eher so, dass wir durch das Mittentwickeln von Vorgaben behilflich sind, in Zukunft besser arbeiten zu können," sagt Hartge.

Brandenburg verfüge mit einer datenschutzgerechten Schulcloud bereits über eine gute Basis für den digitalen Unterricht. Ausßerdem werde an einem eigenen Konferenzsystem gearbeitet, so Hartge. Ein Probelm sei es, dass es sowohl bei Lehrkräften als auch bei Schüler*innen an geeigneten, datenschutzrechtlich konfigurierten Geräten fehle. Sie hoffe, dass durch die Corona-Pandemie jetzt Bewegung in die Diskussion gerate und Schulen bald besser ausgestattet würden.