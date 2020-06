- "Das Anti-Solidarische darf nicht an Sympathie gewinnen"

Gysi sagte, er sei derzeit nicht sicher, ob es nun wirklich zu einer gemeinsamen europäischen Anstrengung im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft komme, um die die Corona-Krise zu überwinden. Aus seiner Sicht gebe es zwei Optionen - eine koordinierte, solidarische und multinationale Zusammenarbeit. Oder einen einseitigen nationalen Weg, in dem jedes Land selbst versucht, sich zu retten. "Wenn wir das nicht begreifen, kann es sein, dass der nationale Egoismus zunimmt", so Gysi.





Konsequenzen für EU-Abweichler seien "wichtig"



Gysi sieht es als "wichtig" an, dass die EU-Kommission Ungarn oder Polen, gegen die derzeit auch Rechtstaatlichkeitsprüfungen laufen, die Finanzzuwendungen einschränkt. Beispielsweise könnten die Kosten, die andere EU-Länder mit der Unterbringung von Flüchtlingen haben, diesen Ländern quasi in Rechnung gstellt werden. "Wenn man das nicht macht, dann wird das Anti-Solidarische an Sympathie in der Bevölkerung gewinnen", so der Linken-Politiker. Die Entscheidung für Konsequenzen sei aber wahrscheinlich eher auf einem juristischen Weg zu lösen, so Gysi. Polen, Ungarn und Tschechien würden versuchen, wechselseitig eine deratige Entscheidung zu ihrem Nachteil zu blockieren.