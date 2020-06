- "Die Leute vertrauen darauf, dass sie nicht erwischt werden"

Allein 2020 seien 320 Verfahren wegen Raserei in Berlin eingeleitet worden, so Winkelmann. Das sei mehr als im Jahr 2018; im Jahr 2019 gab es etwa 600 Fälle. Auffällig war, dass es während der Corona-Beschränkungen im April besonders viele Verfahren wegen Raserei gab - etwa 100 Stück. Ein "Höhepunkt" war hier die Woche vor Ostern.





Bei Raserei kaum Wiederholungstäter*innen



Diejenigen, die an derartigen illegalen Rennen teilnähmen, seien durchaus mit einem Mordurteil zu beeindrucken, so Winkelmann. Es habe sich zudem gezeigt: Wiederholungstäter*innen sind "der absoute Ausnahmefall", so der Jurist. "Wenn jemand erwischt und rechtskräftig verurteilt wird, lässt er sich dieses Urteil eine Warnung sein."





Die meisten Fälle von Raserei seien gravierend, so Winkelmann - es gehe dabei um Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometer pro Stunde in der Innenstadt: "Es ist ein Wunder, dass bislang so wenig passiert ist." Dafür werden je nach ermitteltem Fall Geld- oder Freiheitsstrafen fällig. Die Strafen kosten bis zu mehreren Netto-Monatsgehältern, außerdem wird der Führerschein entzogen. Erst nach vollendeten zwölf bis 18 Monaten darf der oder die Verurteile dann überhaupt wieder einen neuen Führerschein beantragen.