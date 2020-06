picture alliance/Marijan Murat/dpa Bild: picture alliance/Marijan Murat/dpa

Mi 17.06.2020 | 06:45 | Interviews

- "Die Corona-App ist ein Spielzeug für die digitale Oberschicht"

370 Haushalte sind seit Dienstag in Berlin-Neukölln unter Quarantäne. Die Gefahr, dass sich das Virus wegen des Vorfalls weiter in der Stadt ausbreitet, bestehe aber nicht. Die Wahrscheinlichkeit sei "nicht besonders groß", sagt der Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid.