- Rechter Terror im Netz: Wie gut sind die Ämter aufgestellt?

Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat im Sommer vergangenen Jahres bundesweit Entsetzen ausgelöst. Dringend tatverdächtig ist der bereits länger behördenbekannte Rechtsextremist Stephan E. - gegen ihn und seinen mutmaßlichen Komplizen Markus H. beginnt am Dienstag der Prozess vor dem hessischen Oberlandesgericht in Frankfurt am Main.

Quelle: AFP