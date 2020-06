imago images / Eibner Bild: imago images / Eibner

- Selbstversuch: So funktioniert die Corona-Warn-App

Seit zwei Uhr früh am Dienstag ist die offizielle Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Sie soll helfen Infektionsketten leichter nachzuvollziehen, um die Ausbreitung des Virus einzugrenzen. Doch wie funktioniert das genau? Reporterin Jule Käppel hat die App direkt in den Morgenstunden getestet.