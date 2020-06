- Nordkorea-Experte: "Zwischen Kriseninduzierung und Kooperation"

Die nordkoreanische Führung hat am Dienstag ein Verbindungsbüro an der südkoreanischen Grenze in die Luft gesprengt. Dies sei ein symbolischer Akt, mit dem die Unzufriedenheit über den Stillstand bei den Sanktionserleichterungen zum Ausdruck gebracht werden soll, meint der Nordkorea-Experte Eric Ballbach.



Adressat des Vorgehens der nordkoreanischen Spitze sei weniger Südkorea als die USA und die eigene Bevölkerung, so der Leiter der Forschungsabteilung Nordkorea an der Freien Universität Berlin. "Außenpolitisch will man den Unmut in der Frage der Sanktionserleichterungen zum Ausdruck bringen", sagt Ballbach. Mit dem Konfrontationskurs wolle das Regime Südkorea dazu bewegen, sich bei den USA noch mehr für baldige Erleichterungen der Sanktionen einzusetzen.

Innenpolitsch wolle man der Bevölkerung vermitteln, dass der Staat auch in Krisenzeiten stark bleibe. Die Corona-Pandemie habe Nordkorea noch tiefer in wirtschaftliche und humanitäre Schwierigkeiten gebracht, so der Nordkorea-Forscher.

Keine direkte Eskalationsgefahr

"Die Beziehungen zu Südkorea sind für Nordkorea immer in einem Wechselspiel zwischen Kriseninduzierung und Kooperation", sagt Ballbach. Alle Vorgänge müssten immer in diesem Kontext beurteilt werden. Eskalationsgefahr gebe es auf der koreanischen Halbinsel immer. Dennoch habe Nordkorea ein Verbindungsbüro auf eigenem Territorium gesprengt und den Schritt zuvor angekündigt. "Man hat hier bewusst eine begrenzte Provokation gewählt", sagt Ballbach. Eine direkte Eskalationsgefahr sehe er daher im Moment nicht.