- "Wenn nur einige mitmachen, kann es nicht funktionieren"

Nach einiger Verspätung wird am Dienstag die deutsche Corona-Warn-App vorgestellt. Doch nur wenn sich ein Großteil der Bevölkerung die App aufs Smartphone spielt, könne die Strategie zur Eindämmung des Virus funktionieren, betont der Epidemiologen Prof. Dr. Timo Ulrichs.

Die App kann auch als eine Art Gedankenstütze funktionieren: Oft würden wir uns gar nicht mehr an alle Begegnungen am Tag erinnern, sagt Timo Ulrichs. Er ist Epidemiologe an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Sollten aber auch Kontakt zu diesen 'vergessenen Begegnungen' bestehen, könnte die Viruseindämmung stringent durchgeführt werden.

Die Anwendung bleibe aber weiterhin freiwillig. Nur wenn Infizierte ihren Status der App mitteilten, könne das System funktionieren. Sollte die App also anzeigen, dass Kontakt zu einer infizierten Person bestand, ließe sich ein Test beim Gesundheitsamt beantragen.

Damit aber das Virus aber wirklich eingedämmt werden könnte, müsste "ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung" an dem Projekt teilnehmen, sagt Ulrichs. "Wenn nur wenige mitmachen, dann kann man auch gar nicht zeigen, dass diese ein sinnvolles, ergänzendes Instrument bei dieser Eindämmungsstrategie sein kann", sagt der Epidemiologe.