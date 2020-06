- Die Krise als Chance: "Hin zur Nachhaltigkeit"

Die Corona-Krise hat Gesellschaft und Wirtschaft an die Grenzen getrieben. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung plädiert daher dafür aus den Fehlern der Krise zu lernen. "Wir müssen hin zur Nachhaltigkeit", betont Ratsvorsitzender Werner Schnappauf.

Die Corona-Krise habe gezeigt, dass "wir nicht widerstandsfähig genug sind – also nicht hinreichend gewappnet für Krisen dieser Art sind", sagt Werner Schnappauf. Er ist seit diesem Jahr Ratsvorsitzender, er war bayrischer Umweltminister und Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Schnappauf plädiert dafür, die Krise als eine Chance zu sehen. Jetzt könne aus Fehler gelernt werden.

Die Krise habe zudem die Bedeutung der systemrelevanten Berufe noch einmal hervorgehoben. "Die Berufsbilder müssen attraktiv sein, sie müssen auch adäquat bezahlt werden", betont Schnappauf. Das sei keine Aufgabe, die in kurzer Zeit umsetzbar sei, aber "sie gehört auf die Tagesordnung", sagt der Ratsvorsitzende.

"Jeder muss einen Beitrag leisten"

"Wir müssen uns für unsere Grundbedürfnisse besser wappnen und Grundbedürfnis ist die Gesundheit der Menschen", so Schnappauf. Man müsse zeigen, dass die Botschaft der Krise angekommen sei. "Denn es kann morgen die nächste Pandemie kommen." In der Vorsicht und Nachsorge könne nicht nachgelassen werden. "Wir müssen hin zur Nachhaltigkeit", betont Schnappauf. "Jeder – ob Staat, Wirtschaft oder die Gesellschaft – muss seinen Beitrag leisten, damit unsere Welt auch künftig in Balance ist."

Dass die Wirtschaft und somit auch der Konsum wieder angekurbelt werden, hält er für richtig. Dennoch ginge es auch um einen bewussten Konsum. "Es geht um nachhaltigen und qualitativ guten Konsum", sagt Schnappauf.