- Slubice und Frankfurt: Grenzschließung ist das falsche Mittel

Seit Samstag hat Polen die Grenzen wieder geöffnet. Die Grenzschließung sei eine schwierige Zeit gewesen, sagt der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), im Interview. Eine erneute Schließung der Grenze im Falle steigender Corona-Infektionen hält er für das falsche Vorgehen.

Die Zeit der Grenzschließung sei für beide Seiten an der deutsch-polnischen Grenze schwierig gewesen, sagt René Wilke. Er ist der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder). Sowohl in Slubice in Polen als auch in Frankfurt in Brandenburg hätte der Einzelhandel massiv unter der Grenzschließung gelitten. Hinzu kämen Probleme für Arbeitnehmer*innen, die über die Grenze pendelten und Schulen oder Kitas, die grenzübergreifend arbeiteten.

Auch emotional sei es schwierig gewesen: "Mittlerweile ist es so, wie gehören zusammen", so Wilke. "Es fühlte sich so an, als wenn ein Teil von uns abgeschnitten wurde."

"Das Virus macht kein Halt an Grenzen"

Dennoch habe es auch Ärger zwischen den Grenzpartnern gegeben: Denn in Polen sei die Angst vor der Corona-Pandemie noch stärker gewesen als in Deutschland. Der Ruf die Grenzen wieder zu öffnen sei daher zunächst aus Frankfurt gekommen. Denn für Wilke steht fest: "Das Virus macht kein Unterschied an Grenzen. Grenzen sind menschliche Konstrukte." Slubice und Frankfurt müssten daher den gleichen Mechanismen in der Virusbekämpfung folgen, statt die Grenze komplett zu schließen.

Eine Grenzschließung sieht er daher auch nicht als notwendiges Mittel um das Virus zu stoppen: "Aus unserer Sicht spielt da eine Grenze keine Rolle", so Wilke. "In Warschau und Berlin muss ankommen, dass man die beiden Oder-Ufer genauso wenig trennen darf, wie die beiden Spree-Ufer oder die beiden Weichsel-Ufer."