Mo 15.06.2020

- Berliner Polizei bekommt Bodycams

Nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz 2016 wollte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Polizei im Kampf mit Straftäter*innen besser stellen. Am Montag wurde das neue Polizeigesetz vorgestellt. Inforadio-Landeskorrespondent Sebastian Schöbel erklärt, was das neue Gesetz bringt.