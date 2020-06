imago images / Mario Aurich Bild: imago images / Mario Aurich

Mo 15.06.2020 | 07:25 | Interviews

- "Die Corona-App muss freiwillig bleiben"

Am Dienstag soll die geplante Corona-Warn-App an den Start gehen. Doch die Kritik klingt nicht ab. Wichtig sei vor allem, dass die Nutzung der App freiwillig bleibe, sagt Malte Engeler. Er ist Verwaltungsrichter in Schleswig-Holstein.