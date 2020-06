Brandenburger AfD will gegen Einstufung als Verdachtsfall klagen

Der Verfassungsschutz hat den Brandenburger AfD-Landesverband am Montag als Verdachtsfall eingestuft. Es gebe keine Belege für eine Verfassungswidrigkeit und die Partei werde den juristischen Weg gegen diese Entscheidung beschreiten, so der Vize-Vorsitzende der Brandenburger AfD, Daniel Freiherr von Lützow.



Man werde auf den Veranstaltungen der Brandenburger AfD keinerlei Verfassungsverstöße feststellen können, so von Lützow. "Wir stehen auf rechtstaatlichem Boden", sagt der Vize-Landesvorsitzende. Die Partei werde gegen die Einstufung als Verdachtsfall Klage einreichen.

Als größte Oppositionspartei in Brandenburg vertrete die AfD etliche tausend Bürger*innen, so von Lützow. In der Einstufung als Verdachtsfall sehe er den Versuch, die politische Opposition kalt zu stellen. "Das ist für mich sehr undemokratisch", sagt von Lützow.

"Im Zweifel für den Angeklagten"

Auch der thüringische Landesverband der Partei, sowie ihr Jugendverband "Junge Alternative" und der inzwischen aufgelöste "Flügel" werden vom Verfassungsschutz als Verdachts- bzw. Prüffälle eingestuft. Von Lützow wertet dies als politische Entscheidungen.

Für Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) verstößt das Weltbild der AfD gegen die Menschenwürde. "Im Zweifel für den Angeklagten", meint von Lützow. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe es bisher nicht geschafft, rechtlich relevante Belege vorzulegen.