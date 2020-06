picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Bild: picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Sa 13.06.2020 | 09:44 | Interviews

- Grenzöffnung: "Polen und Deutschland sind zusammengerückt"

In der Nacht zum Samstag hat Polen die Grenzen zu Deutschland wieder geöffnet. Auf der Brücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice knallten die Korken, die Bürgermeister beider Städte fielen sich in die Arme. Die Coronakrise habe gezeigt, wie sehr man aufeinander angewiesen sei, sagt der Kabarettist Steffen Möller, der seit 1994 in Polen lebt.