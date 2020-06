dpa Bild: dpa

Sa 13.06.2020 | 08:24 | Interviews

- Großdemos: "Die Menschen müssen Verantwortung übernehmen"

Eine Menschenkette gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus soll am Sonntag gebildet werden. In der Corona-Krise eine heikle Sache, denn bis zu 20.000 Menschen werden erwartet. Jedes Hygienekonzept sei nur so gut wie die Disziplin der Teilnehmer*innen, betont Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel.