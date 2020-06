- Högl: "Es sind mehr als Einzelfälle"

Als neue Wehrbeauftragte des Bundestages muss sich Eva Högl (SPD) gleich zu Beginn ihrer Amtszeit mit Rassismus-Vorwürfen innerhalb der Truppe auseinandersetzen. Es sei wichtig, rechtsextreme Strukturen gezielt zu bekämpfen so Högl. Dafür brauche es auch mehr Vielfalt unter den Soldat*innen.



Auch der Tag der Bundeswehr muss in Corona-Zeiten digital stattfinden. Zuletzt hatte die Leistungsschau des Heeres rund eine Million Menschen angelockt. Nun gebe es digitale Gesprächsrunden und Live-Schalten zu verschiedenen Standorten, so Högl. "Das kann aber nur ein Ersatz sein, eigentlich lebt der Tag von der direkten Begegnung und ich hoffe, dass er im nächsten Jahr wieder analog stattfinden kann", sagt die Wehrbeauftragte.

Seit drei Wochen ist Högl im Amt. Die Corona-Pandemie, militärische Ausrüstung, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Dienst seien zentrale Themen, die die Soldat*innen bewegten, berichtet Högl.

"Brauchen mehr Personen, die bunt und vielfältig sind"

Seit Beginn ihrer Amtszeit muss Högl mit Fragen von Rassismus und rechtsextremen Tendenzen innerhalb der Truppe umgehen. Sie treffe auf hochmotivierte, engagierte Soldat*innen, von denen die große Mehrheit fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehe, so Högl. "Aber es sind mehr als Einzelfälle, es gibt auch Strukturen und Netzwerke innerhalb der Bundeswehr, die rechtsextrem sind."

Diese Fälle müssten schnell aufgeklärt und rechtsextreme Einstellungen in der Bundeswehr gezielt bekämpft werden. Aus ihrer Sicht sei es besonders wichtig, an den Strukturen beispielsweise der Elitetruppe KSK zu arbeiten. "Wenn es eine Häufung von Fällen gibt, brauchen wir im Rahmen des möglichen mehr Transparenz, vielleicht eine geringere Dauer des Einsatzes in so einer Elitetruppe und vor allen Dingen noch viel mehr Personen, die bunt und vielfältig sind", sagt Högl.

