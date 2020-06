- "Man kann sich auch gegen Druck aus China wehren"

Das Unternehmen Zoom habe sich recht fadenscheinig zur China-Affäre geäußert, so Ohlberg. Der Anbieter von Videokonferenzen hatte auf Druck aus Peking darauf verwiesen, dass sich Konferenzteilnehmer aus verschiedenen Ländern an lokale Gesetze halten müssten.



Die chinesische Führung versuche der Welt immer mehr ihr Zensurdenken aufzudrücken, so Ohlberg. Dabei geht es beispielsweise darum, Taiwan nicht mehr als eigenes Land aufzulisten oder bestimmte Begriffe aus Büchern zu tilgen. Diesem Druck könne man sich aber auch erfolgreich widersetzen, sagte Ohlberg.





US-Unternehmen und die Drohung mit chinesischer Zensur





Die Konsequenzen für die Zoom-Nutzung seien "erschreckend", so die China-Expertin. Denn jede Zoom-Konferenz, auf die sich ein*e Chines*in zuschalte, müsse demnach nach chinesischen Zensurgesetzen ablaufen. "Das ist eine Linie, die sollte man so nicht vertreten", sagte Ohlberg.



Auch Twitter hatte Konten in Hongkong schließen lassen. Doch hier handelte es sich um Desinformation und Bots, die dadurch ausgeschaltet wurden. Twitter sei in China verboten, Zoom nicht. Deswegen könne das eine Unternehmen anders agieren und habe weniger zu verlieren, als das andere, so die China-Spezialistin.