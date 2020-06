- "Wir wollen unsere Themen wieder auf die Straße bringen"

Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmer*innen in Berlin stellen derzeit ein hohes Infektionsrisiko dar. Auf der "Unteilbar"-Menschenkette am Sonntag ist daher Mundschutz Pflicht. "Unteilbar"-Sprecherin Anna Spangenberg ist sicher, dass die Regeln befolgt werden.

Spangenberg sagte, sie rechne mit einer großen Teilnahme an der Demonstration unter dem Motto "So geht solidarisch". Diese werde nicht nur in verschiedenen Städten stattfinden, sondern auch virtuell im Netz. Es gehe dabei nicht nur um "akute" Themen, sondern auch Fragen, die das Bündnis "Unteilbar" schon vor der Corona-Krise beschäftigt haben. Jetzt gehe es darum, diese Themen im Licht der veränderten Lebensrealitäten wieder nach vorne zu bringen, so die Sprecherin.



Man habe sich bei den Protesten von "Unteilbar" stets an die gültigen Regeln zur Eindämmung des Coronavirus gehalten, so Spangenberg. Jetzt seien andere Regelungen in Kraft als noch vor sechs Wochen, daher könne die Aktion "Band der Solidarität" stattfinden. Die geplante Menschenkette vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Neukölln finde auf großen, breiten Straßen statt. Die einzelnen Abschnitte in der Aktion werden von Helfer*innen begleitet und es werde auch immer wieder auf Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes hingewiesen.



Weitere Informationen zur Demonstration finden Sie unter www.unteilbar.org