Fr 12.06.2020 | 12:05 | Interviews

- Senkung der Mehrwertsteuer kann Konsum-Motor sein

Das Bundeskabinett hat bis zum Jahresende die Absenkung der Mehrwertsteuer beschlossen. Ökonom Christian Odendahl vom Centre for European Reform in London begrüßt den Entschluss, da alle Bürger*innen in etwa gleich davon profitieren.