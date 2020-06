- "Die Polizei wird die richtigen Entscheidungen treffen"

Berliner Großdemos sind eine Herausforderung um die Kompetenzen und Pflichten von Veranstalter*innen, Politik und Polizeibeamt*innen. Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei begrüßt daher die Richtlinien des Berliner Innensenators.

Jendro begrüßte die Entscheidung des Berliner Innensenators Andreas Geisel (SPD). So werde auch deutlich, dass die Polizei keine willkürliche Strategie fahre, sondern nach Vorgaben beim Einsatz handle.





Jendro: Berliner Polizei ist gut für den Demo-Einsatz vorbereitet





Bei der bevorstehenden Großdemo werde man immer nach Lage entscheiden. Eine Demonstration dieser Größe aufzulösen, weil zwei Personen vielleicht keine Schutzmaske trügen, sei nicht realitisch, so Jendro. Man werde hierbei auch Rücksprache mit den Veranstaltern halten, wie dies auch auf der Antirassismus-Demo auf dem Alexanderplatz geschehen sei. "Eines ist klar: die Berliner Polizei wird die richtigen Entscheidungen treffen", so der Gewerkschaftssprecher.



Die Polizei werde auch die Demonstration nicht sofort auflösen, wenn der vom Innensenator angekündigte Schwellenwert von 20.000 Teilnehmer*innen erreicht sei. Die Beamt*innen werden sich immer auch ein Bild vor Ort machen und so vor allem die Versammlungsfreiheit schützen, aber nicht den Inhalt einer Protestveranstaltung, so Jendro.