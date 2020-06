- Spahn: Eigene europäische Reserve von Schutzmasken aufbauen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seinen Vorschlag bekräftigt, auf EU-Ebene Mechanismen zu schaffen, um bei Gesundheitskrisen schnell handlungsfähig zu sein. Die EU müsse zum Beispiel Schutzmaterial wie Atemmasken stärker selbst produzieren, um unabhängiger von anderen Staaten zu sein.

Unabhängigkeit vom Weltmarkt



"Es darf sich nicht in China entscheiden, ob wir Schutzmasken für unsere Pflegekräfte in Berlin, Amsterdam oder Warschau haben", sagte Spahn. Zudem schlägt er gemeinsame Hilfen etwa auch bei Ebola-Epidemien in Afrika und anderen Krisenregionen vor.

An diesem Freitag beraten die EU-Gesundheitsminister über die Corona-Pandemie.

Keine Leichtfertigkeit angesichts der Corona-Zahlen



Zugleich warnte Spahn vor Leichtfertigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie. Mit den aktuellen Zahlen könnten die Gesundheitsämter gut umgehen. Aber: "Sobald wir es dem Virus zu leicht machen, verbreitet es sich wieder schnell."

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts war am Donnerstag erstmals seit zwei Monaten die Zahl der Neuinfektionen höher als die Zahl der Genesenen. Nun hat sich das Verhältnis wieder umgekehrt.