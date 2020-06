- Bringt Corona den Tourismus-Boom?

Die deutsche Tourismuswirtschaft hat die Aufhebung der

Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni begrüßt. Der

Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, sprach am Mittwoch

von einem wichtigen Schritt für Reisende und die Branche mit ihren

hunderttausenden Beschäftigten. "Damit gibt es jetzt wieder ein Stück

Planungssicherheit, und der Motor für die Wiederaufnahme des Reisens

kann anlaufen, denn auch der Neustart braucht eine gewisse

Vorbereitungszeit", sagte Fiebig.



Zuvor hatte die Bundesregierung die Aufhebung der weltweiten

Reisewarnung für 29 europäische Länder beschlossen. Da in Norwegen

und Spanien noch über den 15. Juni hinaus Einreisesperren wegen der

Corona-Pandemie gelten, verzögert sich für diese beiden Länder die

Aufhebung der Reisewarnung.



Auch für Ziele außerhalb Europas sollte der Maßstab gelten, wie gut

die einzelnen Länder die Pandemie im Griff hätten, wie hoch die

Infektionszahlen seien und wie gut das Gesundheitssystem dort

aufgestellt sei, sagte Fiebig. Dann könne es auch dort zu Öffnungen

kommen.



Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sprach

von einem "guten Signal für die vielen Menschen in Europa, die im

Sommer in den Urlaub fahren oder Freunde und Verwandte im Ausland

besuchen wollen". Die Branche werde in der nächsten Zeit zahlreiche

Flugverbindungen wieder aufnehmen. Insgesamt seien im Juni von den

deutschen Flughäfen aus 159 Ziele in 63 Ländern zu erreichen, sagte

BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.



Der Flughafenverband ADV betonte: "Die Flughäfen in Deutschland sind

für die Wiederaufnahme des Luftverkehrs startklar." Um die Sicherheit

der Reisenden zu gewährleisten, hätten die ADV-Flughäfen Standards

festgelegt und erfüllten damit die nationalen Vorgaben der

zuständigen Behörden.



Die Tourismuswirtschaft zählt zu den von der Corona-Krise am

härtesten getroffenen Branchen. Nach Angaben des DRV führen 70

Prozent aller über 71 Millionen Reisen der Deutschen ins Ausland.

