- UFO-Chef: "Wir wollen das Ziel gemeinsam verwirklichen"

Eine Million Euro pro Stunde - so viel verliert derzeit die Lufthansa nach eigenen Angaben. Klar ist: Der Konzern wird schrumpfen. Und offenbar wird dieser Prozess schmerzhafter als bisher gedacht: Weltweit stehen 22.000 Jobs im Feuer. Die Gewerkschaften sind alarmiert, auch UFO-Chef Nicoley Baublies, der aber moderate Töne anschlägt.

Nachvollziehbar ist dieser Schritt angesichts der tiefen Krise, in der die Airline steckt. Es muss was passieren. Die Piloten bieten schon einen Gehaltsverzicht von bis zu 45 Prozent an, um die Jobs zu erhalten. Die Ankündigung der Konzernführung mit dem größeren Jobabbau kam gestern etwas überraschend bei einem Tarifgipfel mit den Gewerkschaften.

Nicht jeder Kabinenmitarbeiter könne auf Gehalt verzichten

Die große Kündigungswelle stünde aber nicht bevor, sagt UFO-Geschäftsführer Nicoley Baublies. Man brauche nun "verlässliche Lösungen". Es gehe um Gehaltsverzicht und erhöhte Produktivität, um die Jobs zu halten. Die Piloten hätten hier ein klares Angebot gemacht. "Aber nicht jeder Kabinenmitarbeiter kann auf Gehalt verzichten." Hier sei man ohnehin schon sehr nah am Mindestlohn.

UFO geht nicht auf Konfrontation

Die Lufthansa spreche momentan davon 20 Prozent der Personalkosten einzusparen. Man wolle das Ziel zusammen verwirklichen, aber es gebe hier verschiedene Möglichkeiten. Das müsse man erst erörtern. Die UFO geht aktuell nicht auf Konfrontation zur Lufthansa und ist sich der schwierigen Situation des Unternehmens bewusst.

"Die Krise setzt uns jeden Tag unter Druck.", sagt Baublies. Man müsse jeden Tag neu bewerten, wie laufe es in der Krise und welche Chancen habe die Branche insgesamt.