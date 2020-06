- "Gott ist auch im Elend und in der Dunkelheit anwesend"

Viele der Fronleichnams-Prozessionen fallen in diesem Jahr coronabedingt aus, so Koch - aber es werde einen schön gestalteten Online-Gottesdienst geben. Dieser ersetze nicht das Miteinander, doch der Schutz der Menschen in der Pandemie gehe vor.



Vor allem halte sich die Kirche hierbei an Regeln wie Kontakteinschränkungen, Abstandsregeln, aber auch der Verzicht auf das Singen im Gottesdienst. Im Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Priesters in Stralsund ist Koch froh, dass der Schaden bislang überschaubar geblieben ist. Wo solche Probleme aufträten, müsse umgehend eingegriffen werden.



Rundfunk-, Fernseh- und Online-Gottesdienste sehe er als Bereicherung, die eine "tiefe Gemeinschaft" gebildet hätten, so Berlins Erzbischof. Aber sie ersetzten nicht das persönliche Gespräch oder den Besuch in Krankenhäusern bei Kranken und Sterbenden.