- "Geschäftsreisen brauchen einheitliche Regelungen"

Geschäftsreisen seien in der Corona-Krise quasi von "hundert auf null" ausgebremst worden, so Hans-Ingo Biehl. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands und skizziert die Zukunft der Geschäftsreisen nach der Pandemie.



Seit März seien dramatische Rückgänge bei den Geschäftsreisen zu verzeichnen gewesen, so Biehl - "quasi von hundert auf null". Dieser Effekt werde sich auch noch mit in das nächste Jahr fortsetzen.



Allerdings signalisierten die letzten Lockerungen auch, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter*innen wieder auf Reisen schicken werden, sagte Biehl. Der Verband geben den Mitgliedern auch zu verstehen, dass nur notwendige Reisen durchgeführt werden müssen. Vieles, so zeige es die Krise, ließe sich auch im Home Office per Video-Anruf oder andere digitale Medien erledigen. Diese Fragen hätten sich Unternehmen aber auch schon vor dem Lockdown gestellt, so der DRV-Hauptgeschäftsführer.



Der persönliche Kontakt sei hingegen bei Vertragsanbahnung und -abschluss sehr wichtig, so Biehl. Hierbei geht es auch um Vertrauensbildung. Die Zukunft der Geschäftsreise sei geprägt von Fragen, die sich schon vor der Corona-Krise aufdrängten - nämlich wie nachhaltig und ökologisch sinnvoll sind sie? Mit den Erfahrungswerten des Lockdown werde man an diese noch einmal neu herangehen können.