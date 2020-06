- "Wir brauchen jetzt Kommunikation auf Augenhöhe"

Deutschland macht sich locker - und die Corona-Regeln verlieren für viele Menschen deutlich an Relevanz. Dabei ist die Pandemie noch nicht vorbei. Der Psychologe Florian Kutzner von der Universität Heidelberg erklärt, was dahinter steckt.

Die Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise die Kontaktbeschränkungen, forderten den Menschen viel ab, so Kutzner. Deshalb sei es ein hohes Maß an Vertrauen und Sicherheit wichtig, um diese Einschränkungen zu akzeptieren und das Gefühl zu haben, das Richtige zu tun.



Kommunikation auf Augenhöhe in der Pandemie



Belohnungen, die Maßnahmen auch längerfristig aufrecht zu erhalten, reichten nicht mehr - es brauche jetzt persönliche Überzeugung. Wichtig sei dabei Kommunikation auf Augenhöhe und nicht nur in geschlossenen Kreisen, sagte Kutzner. Zentral ist hier Transparenz, welche Maßnahmen wann und wie sinnvoll sind - und welche weniger. Dies schaffe Vertrauen, so der Psychologe.



Wer sich vernachlässigt fühle mit seinen Bedürfnissen - beispielsweise die Clubkultur in Berlin, aber auch Eltern mit Kindern - dem fehle dieses Vertrauen. Anfeindungen gegen Maskenträger*innen in der Öffentlichkeit seien auch eine kollektive, schmerzhafte Erinnerung an eine Lücke in der Kommunikation. Nämlich dass einige Menschen an Covid-19 sterben werden und dass dies mit einer technisierten Debatte um Beatmungsgeräte und Impfung auch in den Hintergrund gerückt sei, so Kutzner.