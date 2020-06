- Neue Wasserstoffstrategie: Stahl und Chemie im Fokus

Die Bundesregierung setzt verstärkt auf die Nutzung von Wasserstoff und hat jetzt die Wasserstoff-Strategie beschlossen - etwa 7 Milliarden Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket fließen in diesen Bereich. Der zuständige Staatssekretär im Bundesumweltministerium Florian Pronold sagt, ihm gehe es vor allem um die chemische und die Stahl-Industrie.

Fahrzeuge könnten mit Wasserstoff angetrieben werden - die Energie käme aus einer Brennstoffzelle. Das könnte sogar in Flugzeugen und Schiffen funktionieren. Aus dem Auspuff käme dann lediglich Wasserdampf. Klingt einfach und wäre zum Erreichen der Klimaziele ein wichtiger Baustein. Deutschland soll bei dieser Technologie zum Vorreiter werden, so will es die Bundesregierung.

Brennstoffzellen für den PKW-Bereich rentieren sich aber kaum, meint Florian Pronold. Viel wichtiger sei die chemische Industrie oder die Stahl-Industrie. Das Problem seien aber die erneuerbaren Energien, die dort diesen Wasserstoff erzeugen sollen, "denn nur grüner Wasserstoff ist energiefreundlich." Es werde laut Pronold so sein, dass man erneuerbare Energien aus dem Ausland importieren müsse, da Deutschland diese Kapazitäten noch nicht habe.

Wichtig: Akzeptanz in der Bevölkerung



Wind und Sonne kriseln aber gerade sehr in Deutschland - da gibt es viel politischen Streit: Distanzregelungen, Solardeckel. Man habe sich aber in der Großen Koaltion geeinigt, hier die Regeln zu lockern. Pronold weiß: "Mit jedem Ausbau der erneuerbaren Energien leiden eben auch andere." Wichtig sei aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Bei Wasserstoff spricht die Bundesregierung immer wieder von der Energieform der Zukunft - bis jetzt bezieht sich das vor allem auf Batterietechnologie. Da steckt auch die Bundesregierung hohe Fördergelder rein. "Wir sind technologieoffen", sagt Pronold. Man müsse eine Entwicklung in beiden Bereichen anschieben - in der E-Mobilität und der Batteriezellenforschung.

Außer Wasserstoff keine CO2-freie Alternative

"Und wir brauchen Wasserstoff, weil es aus heutiger Sicht für den Flugverkehr, für den Schifffahrtsverkehr und für die ganzen industriellen Prozesse dort letztlich keine andere Alternative existiert, die CO2-frei ist."