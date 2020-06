- Zwischen Verwirrung und Konflikten

In Berlin soll spätestens ins zwei Wochen die volle Betreuungszeit für jedes Kind gewährleistet sein, mit Früh- und Spätdiensten, und neue Kinder sollen in die Kita eingewöhnt werden können. Ist damit das Kita-Problem gelöst? Darüber sprchen wir mit Katharina Mahrt, Sprecherin des Bündnisses "KitakriseBerlin - Gute Kita für Alle".

Die Kitas in Berlin und Brandenburg werden ab kommenden Montag wieder für alle Kinder geöffnet sein. In Berlin soll eine Woche später die volle Betreuungszeit für jedes Kind gewährleistet sein, mit Früh- und Spätdiensten, und neue Kinder sollen in die Kita eingewöhnt werden können. Das Bündnis "KitakriseBerlin - Gute Kita für Alle", zu dem Eltern und pädagogische Fachkräfte gehören, hatte vor dem Roten Rathaus am Dienstag eine Kundgebung organisiert.

Katharina Mahrt ist Sprecherin des Bündnisses. Aus ihrer Sicht werde die Rückkehr zum Regelbetrieb nur schwer zu organisieren sein. Das Problem sei, die Kitas hätten nach wie vor keine Informationen seitens des Senats, wie die Öffnungen genau funktionieren sollen. Die Personalpläne seien gemacht, alles müsse nun wieder umgeworfen werden. „Das ist eine sehr schwierige Umsetzung“, sagt Mahrt.

Eltern-Druck an der Kita-Tür

Zudem gehören viele Erzieher zur Risikogruppe. Da könne es gar nicht genügend Personal geben, meint Mahrt. „Es wird schwer werden für die Kitas, den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten.“ Das könne dann Konflikte mit den Eltern nach sich ziehen.

Viele hätten wenig Entlastung in den vergangenen Wochen erhalten. „Einige bringen diesen Druck dann natürlich mit an die Kita-Tür.“ Es gebe auch viel Verwirrung, gerade was die Öffnung auch für Hilfskräfte und fehlende Fachkräfte beträfe. „Man merkt leider, dass unser System nicht krisenfest ist.“ Laut Mahrt sei die Arbeitsbelastung für das Personal grundsätzlich zu hoch. Das sei ein Problem über die aktuelle Corona-Krise hinaus.