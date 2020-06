- Kita-Studie untersucht Rolle von Kindern bei Corona-Infektionen

Das Land Nordrhein-Westfalen startet eine

Modellstudie an Kindertagesstätten zur Rolle von Kleinkindern beim

Corona-Infektionsgeschehen. Ab dem 10. Juni sollen auf freiwilliger

Basis bei 5.000 Düsseldorfer Kita-Kindern und Erzieherinnen

regelmäßige wöchentliche Speichelproben entnommen werden, wie das

NRW-Familienministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die

Auswertung der Ergebnisse ist für Juli vorgesehen.

Die Leitung der Testreihe in Zusammenarbeit mit der Stadt

Düsseldorf hat der Direktor des Instituts für Virologie des

Universitätsklinikums Düsseldorf, Jörg Timm. Bislang gebe es wenige

gesicherte Erkenntnisse, inwieweit Kinder mit Blick auf die

Verbreitung des Corona-Virus zum Infektionsgeschehen beitragen,

erläuterte Timm.

Zentrales Ziel der virologischen Studie ist es, zunächst über

einen Zeitraum von vier Wochen das Infektionsgeschehen in

Betreuungsgruppen von Kindertageseinrichtungen, die in NRW ab dem 8.

Juni in den eingeschränkten Regelbetrieb starten, regelmäßig zu

untersuchen. Dadurch sollen verlässliche Erkenntnisse gewonnen

werden, ob es in den Gruppen zu neu auftretenden Infektionsfällen

kommt und Infektionsketten im Umfeld ausgelöst werden.

(Quelle: epd)