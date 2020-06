- "Wir bekommen einen anderen - neuen - Berlin-Hype"

Anfang des Jahres kam ein ungebetener Gast nach Berlin: Corona. Und plötzlich war es vorbei mit der Dauerfeier in der Hauptstadt. Dennoch: Der Berlin-Hype ist nicht vorbei, er verändert sich lediglich. Das meint zumindest Autor Lorenz Maroldt.

Den Rückzug der Fashion Week aus Berlin sieht Lorenz Maroldt nicht als Versagen der Hauptstadt. Der Chefredakteur des Tagesspiegels kennt sich in diesem Gebiet aus, denn er hat zusammen mit dem Kolumnisten Harald Martenstein das Buch 'Berlin in hundert Kapiteln, von denen leider nur dreizehn fertig wurden' veröffentlicht. Darin probieren die Autoren die pulsierende Hauptstadt in Worte zu fassen und zu charakterisieren.

Berlin bleibt Berlin

Berlin wachse wellenartig, so Maroldt. "Ich glaube, Berlin ist sowieso gerade an einem Punkt, an dem viele Dinge neu gedacht werden müssen", sagt der Autor. Berlin müsse nun umdenken, um auch nach der Corona-Krise wieder Publikum anzulocken.

"Ich glaube wir kriegen einen anderen – neuen – Berlin-Hype", sagt Maroldt. Wie der genau aussehen werde, sei aber noch nicht klar. "Berlin muss einen eigenen Weg finden und zu diesem eigenen Weg gehören natürlich auch diese Besonderheiten, die Berlin eben dann auch auszeichnen." Berlin sei einzigartig: "Das ist ja das Schöne an Berlin: Diese vielen liebenswerten kleinen Nickeligkeiten, die eben alles anderes als weltstädtisch sind", so Maroldt.