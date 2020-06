Bild: picture alliance / Eventpress

Di 09.06.2020 | 07:25 | Interviews

- Demos in Pandemie-Zeiten: Mund-Nasen-Schutz statt Abstand?

Am Alexanderplatz haben am Wochenende bis zu 15 000 Menschen demonstriert - dicht an dicht trotz Corona-Krise. Für Tom Schreiber (SPD) aus dem Berliner Abgeordnetenhaus ist ein Abstandhalten bei Demonstrationen nicht realistisch. Er spricht sich für Masken aus.