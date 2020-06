- "Ein Truppenabzug schadet vor allem den USA"

Fast ein Drittel der in Deutschland stationierten US-Soldaten will Präsident Trump offenbar abziehen. Ein Truppenabzug verletze allerdings vor allem die eigenen Interessen der USA, meint der Grünen-Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestags, Tobias Lindner.



Trump begehe einen großen Denkfehler, indem er die stationierten Truppen als Geschenk an die Deutschen verstehe, so Lindner. Er wolle zwar nicht bestreiten, dass auch die deutsche Sicherheit in Teilen von der US-Präsenz abhänge. "Aber Stützpunkte wie Ramstein, das Militärhospital in Landstuhl, Hauptquartiere wie Wiesbaden oder Stuttgart sind vor allem im Interesse der USA, damit ihre Truppen in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten agieren können", sagt der Verteidigungspolitiker.

"Ausländische Streitkräfte müssen sich an deutsche Gesetze halten"

Die Kontakte zur US-Botschaft, aber auch zur Regierung, seien in letzter Zeit immer weniger geworden, berichtet Lindner. "Das macht es noch schwieriger, Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu räumen."

Drohneneinsätze des US-Militärs seien ein kritisches Stichwort im Zusammenhang mit den in Deutschland stationierten Truppen. "Als Grüne hätten wir von der Bundesregierung erwartet, zu überprüfen, ob von Ramstein aus Rechtgebrochen wird, in dem völkrerrechtswidrige Drohneneinsätze gesteuert werden", so Lindner.