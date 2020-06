imago images / Chris Emil Janßen Bild: imago images / Chris Emil Janßen

Mo 08.06.2020 | 12:25 | Interviews

- Strandbesuch 2020: Ohne Reservierung geht es nicht

Dank Corona zieht es in diesem Sommer noch mehr Urlauber an die heimische Ostsee als sonst. In Scharbeutz nördlich von Kiel können sich Besucher*innen daher nun online einen Platz reservieren. Bürgermeisterin Bettina Schäfer erklärt, wie das funktioniert.