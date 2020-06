- "Nur mit Präsenzunterricht kommt Bewegung in die Diskurse"

Die Krise hat auch die Universitäten zum Umdenken gezwungen: Statt Präsenz- gab es in den letzten Wochen ausschließlich Online-Unterricht. Damit soll jetzt Schluss sein, fordert ein Offener Brief von 2.000 Lehrenden. Denn nur im Präsenzunterricht könnten kritische Diskussionen geführt werden, sagt Germanistikprofessor Johannes E. Lehmann.

"Der entscheidende Punkt ist, dass nach der Vorlesung jeder Studierende das Zoom-Meeting verlässt und allein bei sich zu Hause ist", sagt Johannes E. Lehmann. Er ist Germanistikprofessor an der Universität Bonn. Denn damit falle ein wichtiger Punkt aus der Präsenzlehre weg: Kritische Diskussionen über die Vorlesungen und Inhalte seien ein essenzieller Bestandteil des Studiums. "Die selbstständige Aneignung von kritischen Inhalten, die setzt Präsenz voraus."

Nur so könnten eigenständige Ideen – entgegen dem, was in der Öffentlichkeit dominiert – entstehen. "Nur daher bekommen wir so etwas wie Bewegung in die Diskurse, das ist der zu schützende Kern einer jeden modernen Gesellschaft", betont Lehmann.

Bedeutung der Systemrelevanz

Ein weiteres Problem sieht Lehmann darin, dass viele Universitäten und deren Mitarbeiter*innen die eigene Systemrelevanz nicht betonten. "Es kann ja nicht sein, dass ich morgens ins Schwimmbad gehe, mittags ins Restaurant und dass ich im Baumarkt einkaufen kann und in der Eisdiele, und dass aber gleichzeitig die Universitäten mitten in der Stadt geschlossen sind", so Lehmann. Denn wenn Virologen gebraucht werden, müsste es auch Orte geben, an denen sie ausgebildet würden.

Gleichzeitig spielten auch die sozialen Ungleichheiten eine große Rolle. "Die soziale Schere geht nicht nur an den Schulen auseinander, sondern auch an den Universitäten", betont der Professor. In dieser Krise werde sehr deutlich, dass die Institution Universität auch ein Ort der Gleichheit sei.