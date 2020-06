"Wir haben uns die Hotspots dieser Hygiene-Demonstrationen angeschaut", sagt Silvio Duwe. Gemeinsam mit seinem Kollegen Marcus Weller hat er die Dokumentation 'Auf den Barrikaden – Was steckt hinter der Corona-Wut' für das ARD-Magazin Kontraste produziert.

Die Bewegung habe in Berlin in Theaterkreisen begonnen und sich schließlich – auch dank Unterstützer aus der Youtube-Szene – in ganz Deutschland verteilt. "Es sind in ganz Deutschland einzelne Demos aufgeploppt nach dem Berliner Vorbild", so Duwe. "Die Leute, die da dahinter stehen, das sind ganz unterschiedliche Gruppierungen. Wir haben es da mit esoterischen Impfverweigern zu tun. Wir haben es zu tun mit Verschwörungsideologen. Wir haben es zu tun mit teilweise mit klassischen Nazis, Neonazis, Holocaust-Leugnern."

Weniger Demonstrationen - die Gefahr bleibt

Die Corona-Beschränkungen und die Krise an sich habe viele Menschen verunsichert. Viele seien auf der Suche nach Antworten gewesen. Verschwörungsideolog*innen nutzen diesen Zustand aus, um bestimmte Narrative zu verbreiten, sagt Duwe. Die Corona-Pandemie sei dabei als große Inszenierung dargestellt worden.

Mit dem Anstieg der Lockerungen sei nun aber auch davon auszugehen, dass die Zahl der Demonstrationen abnehmen werde. Dennoch bleibe das gesäte Misstrauen bestehen, sagt Duwe: "Das ist durchaus - selbst wenn diese Demonstrationen vorbei sind - mit einer wachsenden Gefahr zu rechnen."