Kaczmarek: "Studierende in Not brauchen sofort Unterstützung"

Eigentlich sollten am Montag die Corona-Notfonds für Studenten freigeschaltet werden. Doch aus organisatorischen Gründen kommt es zu Verspätungen. Die Studenten sind sauer und protestieren. Die Bundesregierung gehe einen zu bürokratischen Weg, kritisiert Bildungspolitiker Oliver Kaczmarek (SPD).

Man warte immer noch darauf, dass Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) die Nothilfe für Studierende umsetze, so der Sprecher für Bildung und Forschung in der SPD-Bundestagsfraktion. Dafür soll ein bundesweit einheitliches Antragsportal online gehen, was Zeit brauche. Bis zu 500 Euro pro Monat für maximal drei Monate sollen Studierende beantragen können, die in der Coronakrise ihre Nebenjobs nicht ausüben konnten.

Nothilfe muss nicht zurückgezahlt werden



Viel unkomplizierter hätte es sein können, die Ausbildungsförderung BAföG für Studierende zu öffnen, die durch die Coronakrise in finanzielle Nöte geraten seien, so Kaczmarek. "Das wollte die Ministerin nicht." Das Wichtigste sei jetzt, dass das Portal schnellstmöglich online gehe und Studierende Unterstüztung beantragen könnten, so der Bildungspolitiker. Zurückzahlen müssen Studierende die Nothilfe nicht.