- Corona-App: "Dezentrale Datenspeicherung ist sicherer"

Nachdem schon einige Länder vorgelegt haben, zieht nun auch Italien nach: Am Montag wird die italienische Corona-App freigeschaltet. Besonders die unterschiedliche Art der Datenspeicherung mache eine gesamteuropäische Lösung schwierig, sagt die Europaabgeordnete Birgit Sippel (SPD).

In Frankreich werden die Daten der Corona-App zentral, in Österreich dezentral gespeichert. Beide Varianten könnten datenschutzkonform sein, so Sippel. Deutlich sicherer, beispielsweise im Fall eines Hacker-Angriffs, sei allerdings die dezentrale Speicherung, die auch bei der deutschen Corona-App geplant ist. Sie soll kommende Woche vorgestellt werden.

Hoffnung auf grenzüberschreitendes Corona-Tracking

Eine zentrale Speicherung könne dazu verführen, Daten auch für andere Zwecke zu nutzen, so die Europaabgeordnete. "Dass Menschen individuell zu sorglos mit ihren Daten umgehen, darf im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass staatliche Behörden diese für noch nicht geklärte Zwecke nutzen", sagt Sippel. Zudem spezialisierten sich Hacker immer stärker auf große Datenbanken. "Keiner von uns kann ein Interesse daran haben, dass Gesundheitsdaten in falsche Hände geraten."

Eine europaweite Tracking-App wäre eine bessere Löung gewesen, findet die Europa-Politikerin. Sie hoffe, dass man sich möglicherweise in Zukunft noch auf eine grenzüberschreitende Lösung einigen könne. Die Frage der Datenspeicherung bleibe aber ein Problem. Von der deutschen App erwarte sie, dass Daten dezentral, anonym und nur für den Zeitraum der Pandemie gespeichert würden, so Sippel.