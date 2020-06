- Anti-Rassismus-Proteste: "Ein Moment des Erwachens"

Die Proteste gegen die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis halten die USA in Atem. Immer mehr Menschen gehen auch weltweit auf die Straßen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Ein wichtiger Moment der amerikanischen Geschichte, sagt Politikwissenschaftler Michael Werz.

Die Proteste gegen Rassismus halte nicht nur die USA in Atem. Mittlerweile protestieren Menschen auf der ganzen Welt. Das ist ein Unterschied zu vorherigen Anti-Rassismus-Bewegungen, wie der Politikwissenschaftler Michael Werz vom der demokratischen Partei nahestehendem Center for American Progress in Washington, sagt: Denn hier protestierten nicht nur Schwarze Menschen gegen Polizeigewalt, sondern eine große Gruppe von jungen Leute, die aus allen Bevölkerungsschichten kommen. "Diese jungen Leute fühlen sich alle angegriffen – egal ob sie Schwarz sind oder nicht."

Die Stimmen werden erhoben

Dadurch gehe auch das politische Gewicht dieser Proteste sehr viel weiter. Es habe einen Moment des politischen Erwachsens gegeben, insbesondere für Angehörige der weißen Mittelschicht. Sie seien sich bewusst geworden, "dass es notwendig ist die Stimme zu erheben und auch protestieren zu gehen", so Werz.

"Die Tatsache, dass viele Latinos, Asiaten, junge Weiße in der Protestbewegung engagiert sind, wird natürlich auch dazu führen, dass (…) diese politischen Fragen diskutiert werden", sagt der Politikwissenschaftler. Die Situation sei im Vergleich zur Vergangenheit ein "sehr interessanter Moment" in der US-amerikansichen Geschichte, sagt Werz.

Schwierige Zeiten für Trump?

Doch auch die politische Führung des Präsidenten komme bei seinen Anhängern gut an: "Aber es gibt auch eine zunehmend große Zahl von Amerikanern, die damit nicht mehr identifizieren kann. Das bedeutet, dass der Präsident sich hier politisch in eine ungeheuer schwierige Lage hineinmanövriert hat."