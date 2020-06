picture alliance/Geisler-Fotopress Bild: picture alliance/Geisler-Fotopress

Fr 05.06.2020 | 12:45 | Interviews

- Rassismus in Deutschland: Auch Weiße sollten laut widersprechen

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA gehen viele gegen Rassismus auf die Straße. Die Autorin Simone Dede Ayivi engagiert sich in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. Und sie sagt: Mehr weiße Menschen sollten gegen Rassismus aufstehen.