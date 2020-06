dpa / Kay Nietfeld Bild: dpa / Kay Nietfeld

Fr 05.06.2020 | 07:25 | Interviews

- Schulen und Kitas: Normalbetrieb nach den Ferien?

In vielen Bereichen des Lebens wurden die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus bereits gelockert. Doch in Schulen und Kitas läuft der Betrieb weiterhin eingeschränkt. Bundesfamilienministerin Giffey würde es befürworten, wenn nach den Sommerferien Kitas und Schulen in den Normalbetrieb zurückkehren.