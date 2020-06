- Weltweit droht eine Impflücke bei Kindern

Wegen der Corona-Pandemie bekommen viele Kinder weltweit aktuell keine Routineimpfungen. Programme ruhen, weil Ärzt*innen nicht verfügbar und Lieferketten unterbrochen sind. UNICEF-Sprecherin Christine Kahmann setzt auf internationale Solidarität gegen die Impflücke.



Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus wirkt sich auch auf die bereits bestehenden weltweiten Impfprogramme aus. Hilfsorganisationen befürchten, dass wegen der Corona-Pandemie Millionen Kinder in diesem Jahr keinen ausreichenden Impfschutz bekommen. Weil Ärzt*innen nicht verfügbar sind und Lieferketten unterbrochen wurden.

"Die geringste Chance eine Impfung zu bekommen, haben im Moment vor allem Kinder aus den ärmsten Familien in den Entwicklungs- und Schwellenländern“, sagt Christine Kahmann, Sprecherin des Kinderhilfswerks UNICEF.

Corona-Pandemie bringt Impfprogramme zum Erliegen

Vor allem für Kinder aus entlegenen Regionen sei es schwer, die Impfprogramme gegen Krankheiten wie Masern, Kinderlähmung, Typhus zu erreichen, erklärt Kahmann. Ein weiterer Grund für die drohende Impflücke sei die Unsicherheit in Konfliktregionen und der dadurch bedingte Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung.

Die Corona-Pandemie habe ohnehin schon überlastete Gesundheitssysteme nun noch einmal zusätzlich geschwächt, warnt die UNICEF-Sprecherin. "Wir schätzen, dass bis zu 80 Millionen Kinder unter 12 Monaten derzeit vom Ausfall von Routineimpfungen betroffen sind.“

In 27 Ländern musste die Masernimpfung infolge der Corona-Pandemie ausgesetzt werden und in 38 Länder gebe es aktuell keine lebensrettenden Polioimpfungen, erklärt Kahmann. Die entsprechenden Länder müssten nun genau nachverfolgen, welche Kinder aktuell keine Impfungen erhalten, damit dies so schnell wie möglich nachgeholt werden kann, fordert die UNICEF-Sprecherin.

Auf verganenen Erfolgen aufbauen



Für die internationale Geber*innenkonferenz am Donnerstag für die globale Impfallianz "Gavi“ hofft Kahmann auf die Solidarität der Teilnehmer*innen. Trotz der zuletzt angespannten internationalen Zusammenarbeit in Gesundheitsfragen glaubt die UNICEF-Sprecherin an die bestehenden internationalen Programme.

"Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir auf den Erfolgen der vergangenen Jahre weiter aufbauen, um dafür zu sorgen, dass jedes Kind geschützt ist."