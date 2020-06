- "Die amerikanische Demokratie wird auch Donald Trump überstehen"

Aufgrund der anhaltenden Proteste gegen Polizeigewalt in den USA und der Unruhen in mehreren Städten hat US-Präsident Donald Trump angedroht, das Militär im Innern einzusetzen. Damit arbeitet der US-Präsident an seiner eigenen Abwahl, glaubt der Politologe Johannes Varwick.



In der chaotischen Situation in den USA wird die Kritik an US-Präsident Donald Trump immer lauter. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizeibeamten reißen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nicht ab. In mehreren Städten der USA kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Unruhen, Plünderungen und Ausschreitungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrant*innen.

Dass Trump jetzt sogar damit gedroht habe, das Militär gegen die Demonstrant*innen einzusetzen, gehöre dabei zum Stil des US-Präsidenten, sagt der Politologe Johannes Varwick von der Universität Halle-Wittenberg.

Trumps miese Bilanz

"Trump braucht den Ausnahmezustand, er lebt von Polarisierung“, erklärt Varwick. Die USA seien aktuell leider ein gespaltenes Land, „und Trump reitet auf dieser Welle und führt sie sogar noch an.“

Ob der amtierende US-Präsident am Ende sogar noch einen Nutzen aus der Gemengelage aus Corona-Krise und Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt ziehen kann, sei noch nicht abzusehen, so Varwick.

Trumps Strategie sei jedoch eindeutig: "Er will sich eindeutig als Law-and-Order-Präsident darstellen, der hart durchgreift“, erklärt der Politologe. Varwick glaubt jedoch, dass mittlerweile die Mehrheit der US-Amerikaner*innen erkannt habe, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Die aktuelle Bilanz Trumps in der Corona-Krise sei jedenfalls äußerst schlecht, so Varwick.

Demokratie wird Trump überdauern

Trumps autoritärer Politikstil stehe kurz davor, an die verfassungsrechtliche Grenze der USA zu stoßen, glaubt der Politikwissenschaftler. "Die amerikanische Demokratie mit ihren etablierten, starken Institutionen wird auch Donald Trump überstehen.“

Die demokratischen Institutionen seien auch stark genug, um die aktuellen Ausschreitungen und Proteste wieder einzufangen. "Das sind heftige Auseinandersetzungen in einem verunsicherten, polarisierten Land, aber die USA werden das überwinden“, ist sich Varwick sicher.