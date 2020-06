- Flughafen-Chef besteht auf Tegelschließung im Herbst

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will nicht, dass der Berliner Flughafen Tegel offen bleibt, auch wenn der BER in Betrieb geht. Bis dahin sei es aber nötig, die Passagiere auf die Flughäfen Tegel und Schönefeld zu verteilen, um Schutzmaßnahmen umzusetzen.

Engelbert Lütke Daldrup rechne damit, dass die Passagierzahlen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld im Juli von aktuell 3 000 am Tag auf bis zu 20 000 steigen werden. Um die Hygieneregeln zu erfüllen, müssen demnach die Passagiere auf beide Flughäfen verteilt werden. Es sei recht einfach möglich, die Flughäfen schnell hochzufahren, sagt der Flughafenchef. Die Abfertigungsprozesse seien relativ langsam, zusätzlich sei das Tragen Mund-Nase-Schutz verpflichtend.



Der Flughafenchef nannte Forderungen nach einer Öffnung von Tegel aufgrund der Corona-Pandemie eine "Schnapsidee". Gerade unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln könne man hier nicht so viel abfertigen wie früher; Tegel sei schließlich sehr klein und eng. Am BER sei dagegen viermal so viel Platz.