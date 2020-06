- Bartol (SPD): "Es ist ein Paket, das Deutschland hilft."

Union und SPD haben ein Konjunkturpaket mit einem Umfang von 130 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.



Die Spitzen der Koalition stellten das Programm am späten Abend vor. Demnach wird die Mehrwertsteuer ab Juli für sechs Monate gesenkt: der normale Satz von 19 auf 16 und der ermäßigte Satz von 7 auf 5 Prozent. Bundeskanzlerin Merkel sagte, Ziel sei eine breite Belebung der Wirtschaft.



Eine extra Kaufprämie für Autos wird es nicht geben. Aber der Bund verdoppelt seinen Zuschuss für E-Autos.



Familien bekommen außerdem einen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind. Die Kommunen will der Bund entlasten, indem er Ausfälle bei den Gewerbesteuern ausgleicht. Für besonders belastete Branchen sind zusätzliche Überbrückungshilfen vorgesehen. Die Deutsche Bahn soll wegen der Einnahmeausfälle milliardenschwere Finanzhilfen bekommen.



Der Koalitionsausschuss hat gestern Abend auch beschlossen, dass eine medizinische Notfallreserve aufgebaut werden soll. Nach den Erfahrungen in der Corona-Krise sollen die Vorräte an Medikamenten und wichtigen medizinischen Schutzausrüstungen aufgestockt werden. Medikamente und Schutzgüter sollen zudem wieder verstärkt im Land produziert werden.



Außerdem sollen Krankenhäuser Notfallkapazitäten aufbauen und die Gesundheitsämter personell aufgestockt werden. Dafür stellt der Bund Geld in Milliarden-Höhe bereit.