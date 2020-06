- Urteil: Bewohnnerinnen von Liebig34 müssen ausziehen

Die Bewohnerinnen des feministischen Hausprojekts in der Liebigstraße 34 in Friedrichshain sollen ausziehen. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. Gerichtsreporter Ulf Morling hat den Prozess um das besetzte Haus verfolgt und berichtet über die Hintergründe.



Das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 war am Mittwoch Gegenstand einer Entscheidung am Berliner Landgericht. Konkret ging es um die Frage, ob dieses Haus geräumt werden muss.

Der Eigentümer der Immobilie hatte bis Ende 2018 einen zehnjährigen Pachtvertrag mit einem Verein geschlossen. Der Vertrag ist ausgelaufen und wurde nicht nicht verlängert - und Pachtzahlungen hat das linksautonome Bündnis, das in diesem Haus wohnt, verweigert. Nach monatelangem Rechtsstreit wurde der Räumungsklage des Hausbesitzers statt gegeben.

Urteil wurde erwartet



Das Urteil sei genauso erwartet worden, erklärt Ulf Morling. Ein Versäumnisurteil musste gefällt werden, weil die Beklagten bei dem letzten Prozesstag den Saal verlassen haben. Es darf also geräumt werden. Die Bewohnerinnen können aber gegen das Urteil noch Berufung einlegen.



Zum Hintergrund: Ein linksautonomer Verein habe seit 1990 besetzt, erklärt der Gerichtsreporter. Dieser Zustand wurde schnell legalisiert. Später hat die Erbengemeinschaft hat das Haus an den heutigen Besitzer verkauft. Dabei hat es einen Pachtvertrag nach dem Gewerbemietrecht gegeben. Deswegen greife an der Stelle kein Mieterschutz.