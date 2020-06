- Italien öffnet seine Tore für Urlauber

Italien öffnet heute seine Grenzen wieder für Urlauber aus der EU.



Einreisen dürfen auch Touristen aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Auch die Italiener selbst dürfen sich in ihrem Land nun wieder frei bewegen. Bislang mussten sie für Reisen in andere Regionen triftige Gründe vorweisen.



Drei Monate lang galten strenge Corona-Beschränkungen. Die Schulen sollen aber noch bis September geschlossen bleiben.



Italien war weltweit eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Seit Februar sind dort mehr als 33.000 Menschen gestorben, die mit dem Virus infiziert waren.