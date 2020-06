- Erholung durch die Herbstbelebung?

Die Corona-Krise wirkt sich auch in Berlin und Brandenburg nachhaltig auf den Arbeitsmarkt aus. Immer mehr Menschen sind arbeitslos gemeldet. Bernd Becking ist der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. Er rät den Betrieben, das Kurzarbeitergeld so lange wie möglich durchzuhalten.



Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Allein in Berlin waren im Mai gut 200.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, fast 87.000 waren es in Brandenburg. Wie nimmt der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit den Trend war, wie schlimm hat es den Arbeitsmarkt in der Region erwischt?

"Wir sehen, bezogen auf die beiden Bundesländer, unterschiedliche Entwicklungen", sagt Becking. Das habe mit den unterschiedlichen Strukturen zu tun. Massive Standbeine wie die Gastronomie oder auch Dienstleistungsbetriebe wie das Hotelgewerbe sind hier stärker betroffen und das "schlägt massiv" in Berlin ein. Auch die vielen Selbstständigen in der Hauptstadt schlagen bei den negativen Arbeitsmarktzahlen ins Kontor. In Brandenburg sei der Abschwung morderater ausgefallen.

Hoffnungsschimmer Kurzarbeitergeld



Für Becking eine durchaus bittere Erkenntnis. Denn: Man sei stark im Aufschwung gewesen in den letzten Jahren, darum sei auch der Rückfall umso stärker. Als Hoffnungsschimmer sieht er das Kurzarbeitergeld, welches den Unternehmen helfe, über diese schwere Phase zu kommen. 37.000 Unternehmen haben Kurzarbeit angezeigt. "Die Betriebe hätten dann drei Monate Zeit, uns Abrechnungen vorzulegen, deshalb könne man faktisch noch nicht abschließend sagen, wie viele Arbeitnehmer aktuell von Kurzarbeit betroffen sind."

Aber: Wie bewertet er die Zukunft, wie viele Jobs sind durch diese Krise für immer weg? "Momentan sehen wir noch keine Anstiege der Insolvenzen, da muss man aber auch mit Zeitverzug rechnen", sagt Becking. "Es wäre aber vermessen zu sagen, dass der ein oder andere Arbeitsplatz nicht verloren geht."

Sorgen um den Ausbildungsmarkt



Becking rät den Unternehmen, die Kurzarbeit durchzuhalten. Mit der Herbstbelebung könnten Erholungen eintreten. Sorgen mache ihm momentan der Ausbildungsmarkt: Offene Stellen müssten gemeldet werden. Aktuell entwickele sich hier die Lage aus seiner Sicht eher ungünstig.