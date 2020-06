- Corona-App: "Die Bürger behalten ihre Daten in der Tasche"

Einige europäische Länder haben bereits eine Corona-App eingeführt. Auch in Deutschland soll sie kommen. Denn sie sollen helfen Infektionsketten zu durchbrechen. Datenschutzexperte Max Schrems ist der Meinung: Corona-App und Datenschutz – das funktioniert.

In der Europäischen Datenschutzverordnung sei der Pandemie-Fall explizit erwähnt worden. Doch: "Das spannende ist nämlich nicht die Frage, ob man es machen kann, sondern wie man es macht", sagt Max Schrems, Datenschutzexperte bei der Organisation Europäisches Zentrum für digitale Rechte.

In Deutschland soll die sogenannte Corona-App Mitte Juni an den Start gehen. Deutschland habe sich nun für eine dezentrale Lösung entschieden. Für Schrems macht diese Lösung am meisten Sinn, "weil die Bürger dann praktisch ihre Daten in der Hosentasche behalten."

Einem ähnlichen Prinzip folge auch die österreichische App, dennoch sei sie kein Vorbild für Deutschland. Denn auch hier gebe es Fehler, aus denen Deutschland wiederum lernen könnte.

Wie funktioniert die App?

Sobald einer der App-User positiv auf Covid19 getestet werde, könne er (freiwillig) seine ID-Nummern online stellen. Diese würden auf einem zentralen Server geladen und die anderen Nutzer könnten erkennen, ob sie mit dieser Person in Kontakt getreten sind oder nicht. "Das ist eine Systematik, die am datenschutzfreundlichsten ist", sagt Schrems. Denn nur die Positiv-Getesteten würden ihre Daten freigeben.

Wie erfolgsversprechend ist die App?

Das App-System funktioniere derzeit aber nur im jeweiligen Land. Bei einem Besuch in Österreich beispielsweise müssten sich die Besucher zusätzlich zur deutschen Corona-App auch die österreichische App laden. Eine europäische Lösung sieht Schrems derzeit noch in weiter Ferne.

Um die Pandemie in Deutschland mit der App aber tatsächlich aufhalten zu können, müssten sich mindestens 40 Prozent der BürgerInnen die App auf ihr Handy spielen.