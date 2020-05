- Knappe Blutkonserven trotz hoher Spendenbereitschaft

Schon vor einigen Tagen warnte das Deutsche Rote Kreuz: Die Blutkonserven werden immer knapper. Trotz hoher Spendenbereitschaft reichten die Blutkonserven momentan nur für ein bis zwei Tage, sagt Kerstin Schweiger, Sprecherin beim DRK Berlin-Brandenburg.

"Die Versorgung mit Blutkonserven ist derzeit auf einem niedrigen Niveau gesichert", erklärt Kerstin Schweiger. Sie ist unter anderem die verantwortliche Sprecherin für die Region Berlin-Brandenburg. In den vergangenen zwei Wochen habe sich herausgestellt, "dass die Vorräte zunehmend schwinden." Gleichzeitig sei aber auch der Bedarf sprunghaft angestiegen.

Während der ersten acht Wochen der Corona-Krse habe es eine unglaubliche Resonanz gegeben: "Wir hatten wahnsinnig viele Blutspender, die geholfen haben, auch in dieser schwierigen Situation." Doch in dieser Zeit seien auch die Krankenhäuser auf ein Minium zurückgefahren worden.

Mit den ersten Lockerungen sei dann der Bedarf an Blutkonserven wieder sprunghaft angestiegen: "Das ist ein ganz schwieriger Spagat, denn die Spendebereitschaft ist hoch." Es also sei nicht so, dass weniger Menschen Blut spenden wollten, aber der Bedarf sei sprunghaft angestiegen, so Schweiger. Das könne sich nicht in wenigen Tagen ausgleichen, das könnte noch die kommenden Wochen andauern.

Spendenaufruf

Das Deutsche Rote Kreuz ruft daher noch immer zu Blutspenden auf. Momentan könnten nur für ein bis zwei Tage Blutkonserven vorgehalten werden. Normalerweise würden die Konserven für vier bis fünf Tage ausreichen. Das DRK bittet gesunde Menschen über 18 Jahre, Blut zu spenden. Dafür müssen sie sich vorab online anmelden.